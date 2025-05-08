UNRWA: Gazze'de daha önce görülmemiş bir açlık var

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı açlık felaketine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması sebebiyle "Gazze Şeridi'nde daha önce görülmemiş bir açlık yaşandığı" aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin bir "umutsuzluk toprağı" haline geldiği ifade edilen açıklamada, İsrail ablukasının kalkması, yardım girişinin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkesin tekrar başlaması gerektiği kaydedildi.

Gazze Şeridi, İsrail'in 2 Mart’ta sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve insani yardımların girişini durdurmasından bu yana derin bir insani krizle karşı karşıya.

Gazze'deki Filistin Hükümeti kaynaklarına göre, bölgede yaygın bir kıtlık yaşanıyor ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Dünya Bankasının verilerine göre, son 20 aydır süren İsrail saldırıları sonucu yoksulluğun ciddi biçimde derinleştiği Gazze’de yaşayan 2,4 milyon Filistinli, neredeyse tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 545 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 856 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 653'e, yaralıların sayısının da 118 bin 897'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.