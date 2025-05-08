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Dünya
AA 08.05.2025 18:15

ABD ve Ukrayna nadir elementler anlaşmasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD ve Ukrayna nadir elementler anlaşmasını imzaladı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı.

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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