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Dünya
AA 08.05.2025 19:26

Trump: Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de Çin ile yapılacak müzakerelerin önemine vurgu yaparak, "Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump: Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Trump, İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasını kamuoyuna açıklamak için Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, Çin ile İsviçre'de yapacakları görüşmelerin çok önemli olduğunu, yapılacak bir ticaret anlaşmasının Çin için de çok fayda sağlayacağını söyledi.

Trump, "Bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Hepimiz oyun oynarız, ilk aramayı kimin yaptığı, kimin yapmadığı önemli değil. Önemli olan tek şey o odada ne olduğudur. Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu anlatan Trump, iki ülkenin anlaşmasının tüm dünya için de faydalı olacağına vurgu yaptı.

İsviçre'deki görüşmelerin öneminin altını çizen ve bu görüşmelerde çok önemli konuların masaya yatırılacağını belirten Trump, "Çin bu süreçte bir şeyler yapmak istiyor." dedi.

Çin'de rekabet edebilmeleri için bu ülkenin dışarıya açılması gerektiğini ifade eden Trump, bu durumda Pekin ile rekabet koşullarının değişeceğini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı, Çin ile İngiltere arasında yapılması muhtemel ticaret anlaşmasına ilişkin, "Bu konuda bir endişe duymuyorum." yorumunu yaptı.

İran'ı bombalamak istemem

Öte yandan Trump, bir soru üzerine İran ile yürüttükleri müzakerelerin de iyi geçtiğini ve bu sürecin diplomatik açıdan başarılı bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

İran'ı bombalamak istemediğini kaydeden Trump, "İran konusunda herhangi bir bombalamaya, büyük bir bombalamaya gerek kalmadan bu sorunu çözmek istiyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Onların çok başarılı olmalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

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