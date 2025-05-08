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Dünya
AA 08.05.2025 20:19

Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni Papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı.

Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu
[Fotograf: DHA]

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin (Konklav) 2. gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi.

Beyaz dumanın çıkmasının ardından yeni Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost'un yeni Papa olarak seçildiğini duyurdu ve "Papa 14. Leo" adını aldığını açıkladı.

Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Yeni Papa'nın ilk konuşmasında "barış" vurgusu

Yeni Papa 14. Leo, ilk konuşmasında barış vurgusu yaptı. Konuşmasında Papa Franciscus'u da anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Bu arada, yeni Papa'nın 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 Papa'dan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir Papa seçilmiş ve Arjantinli olan Papa Franciscus olmuştu.

İlk ABD'li Papa Prevost kimdir?

Vatikan'daki Konklav'da yeni papa seçilen ABD'li Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Illinois eyaletinin Chicago kentinde dünyaya geldi.

Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile polemik

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 29 Ocak'ta Fox News'e verdiği mülakatta "Hristiyanlıkta bir kavram vardır, ailenizi seversiniz, sonra komşunuzu seversiniz, sonra toplumunuzu seversiniz, sonra yurttaşlarınızı seversiniz, sonra da dünyanın geri kalanına öncelik verirsiniz. Aşırı solun büyük bir kısmı bunu tamamen tersine çevirmiştir." diye konuşmuştu.

Prevost ise X hesabından yaptığı paylaşımında Vance'in açıklamasına karşılık, "JD Vance yanılıyor: İsa bizden başkalarına olan sevgimizi derecelendirmemizi istemiyor." ifadesini kullanmıştı.

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