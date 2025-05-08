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Dünya
AA 08.05.2025 23:09

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, üniversitelerde başörtüsü yasağı istiyor

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, üniversitelerde başörtüsü yasağı istediğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, üniversitelerde başörtüsü yasağı istiyor

Retailleau, konuk olduğu RMC kanalında, üniversitelerde "başörtüsü yasağı" konusuna değindi.

"Üniversitelerde başörtüsü yasaklanmalı mı?" sorusuna Retailleau, "Evet, ben bunu istiyorum çünkü klasik Müslüman inancına uymayan bir İslamcılığın olduğunu çok iyi görüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Retailleau, "Kendi bayrağını, kendisine has değerleri dayatmaya çalışan bir İslamcılık var. Bana göre bunlar örneğin, kadının statüsünün erkeğinkine göre daha aşağı konuma koyan değerler" değerlendirmesinde bulunarak, bu duruma karşı dikkatli olmak gerektiğini savundu.

Fransız Bakan, bu söylediklerinin, Müslüman vatandaşlar tarafından üzerlerine alınmaması gerektiğini belirterek, "Siyasal İslam, Müslümanların inancının çarpıtıyor." dedi.

Retailleau, "Kahrolsun başörtüsü" şeklinde sarf ettiği, tepkilere neden olan cümlesiyle ilgili, "Sözlerimin özünü inkar etmiyorum." diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı 26 Mart'ta Paris'te yaptığı konuşmada, "Yaşasın spor, kahrolsun başörtüsü." demişti.

Fransa'da Mart 2004 tarihli yasal düzenlemeyle başörtüsü yasağı ilk ve ortaöğretimde uygulanmaya başlanmış fakat üniversiteler bundan muaf tutulmuştu.

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