İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Jasmin Osmanovic, yangın çıkan evde dumanlar içindeki daireden yardım çığlığı duyduğunu söyledi.

"Kadını pencereden aşağı sarkıttım"

Osmanovic, "Yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım, aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı" dedi.

Yangından kurtulan Somali asıllı Ikram Isse Mahamed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanovic'e teşekkür etti.

Osmanovic'in, Mahamed'i kurtarma görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu.

Kurtarma görüntülerinin yayımlanmasından sonra Osmanovic, ülkede kahraman ilan edildi.