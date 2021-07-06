İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin bundan sonra silahlı soygunculara merhamet etmeyeceğini belirterek, "Güvenlik güçlerimiz soyguncularla en ağır şekilde mücadele edecek ve kanunun uzun kolu onları yakalayacak." ifadesini kullandı.

Ulusal Polis Sözcüsü Paul Nyathi de polisin tüm şüpheli silahlı soyguncuların izini sürmesi ve onlardan hesap sorması için ülke genelinde gizli ekipler kurulduğunu kaydetti.

Geçen ay İçişleri Bakan Yardımcısı Ruth Mavhungu-Maboyi, ulusal meclise yaptığı konuşmada, Zimbabvelilerin silahlı soyguncular yüzünden korku içinde yaşadığını söylemişti.

Bazı milletvekilleri de Zimbabve polisinin çoğu durumda silahlı soyguncularla başa çıkmak için yetersiz donanıma sahip olduğunu belirterek, hükümeti kaynakları kullanmaya çağırmıştı.