Kamboçya Başbakanı Hun Sen, verdiği röportajlarda ve sosyal medyada aslanın iadesi için çağrıda bulunan Cay Şinciang adlı Çinli vatandaşa Facebook gönderisiyle cevap verdi.

BBC'nin haberine göre, Hun Sen, konuyu Kamboçya Tarım Bakanı Veng Sahkon ile görüştüğünü ve aslanı, "düzgün bir kafesi" olması şartıyla geri vereceklerini açıkladı.

Aslan, şartı kabul eden sahibine geri verilirken Kamboçya Başbakanı ayrıca 30 bin dolar (259 bin lira) para cezasının iade edilmesini emretti.

[Fotoğraf: Reuters]

Cay, Hun Sen'e teşekkürlerini iletirken Kamboçya halkına yardımları ve destekleri için minnettar olduğunu yazdı.

Cay Şinciang, "Çok mutluyum… geri verileceğini beklemiyordum." açıklamasını yaptı.