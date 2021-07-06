Ruanda'da, Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluş çalışmaları devam ederken bir yandan da dijital ortamda tanıtımlarını sürdürüyor.

Ruanda Üniversitesinin Gikondo kampüsünde faaliyet gösteren Kigali Yunus Emre Enstitüsü ülkede alınan koronavirüs önlemleri kapsamında çevrimiçi Türkçe kurslarını başlattı.

Çevrim-içi Türkçe kurslarına yoğun ilgi

Ruanda Üniversitesi iş birliğiyle Temmuz ayında başlayan ve toplam 36 saat sürecek Türkçe kursuna 150’ye yakın kişi başvurdu. Çevrim-içi Türkçe kurslarına, Cibuti, Mozambik, Kongo, Burundi, Güney Afrika ve diğer sahra altı ülkelerden de talep oldukça yoğun.

Günün farklı saatlerinde dört ayrı grupla devam eden Türkçe derslerinin Ağustos ayında bitmesi planlanırken internet üzerinden kayıt başvuruları devam ediyor.

Gelecek taleplere göre ise yeni gruplar açılacak. Kigali Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde gelecek dönemlerde ise kültür-sanat faaliyetleri düzenlenmeye başlayacak.