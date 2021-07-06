Belarus ve Litvanya arasında göçmen geçişlerinin engellenmemesi nedeniyle tansiyon hala yüksek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, destek için Belarus'la gerginlik yaşayan Litvanya'yı ziyaret etti. Vilnius yönetimi ile dayanışma mesajı verdi.

Michel, "Göçmenlerin sınırdan geçişine izin veren Belarus'u AB tek ses olarak kınıyor" dedi ve göçmenlerin baskı aracı olarak kullanıldığını öne sürdü.

Litvanya'ya destek için daha fazla Frontex görevlisinin sınıra gönderileceğini duyurdu.

Belarus'tan Avrupa'ya suçlama

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, göç akınlarıyla ilgili Avrupa'yı suçlayarak, "Avrupa Birliği, Afganistan, Suriye ve Libya gibi ülkelerin yerle bir edilerek insanların göç etmesinden sorumludur" dedi.

Lukaşenko, Belarus'un göçmen kampı haline gelmeyeceğini, bu yüzden sınırları kapatmayacaklarını tekrarladı.

BM'den tepki gecikmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Anais Marin, Belarus'un totaliter rejimlerde olan muhaliflerden arındırma politikasıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

Brüksel ve Minsk arasındaki kriz, Mayıs ayında, Belarus'un Atina- Vilnius seferini yapan uçağa müdahale etmesiyle başladı.

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AB, olayı hava korsanlığı olarak nitelemiş, uçuşlarda Belarus hava sahasının kullanılmasını yasaklamıştı.