Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Dünyanın en uzun kumdan kalesi inşa edildi
21,16 metre uzunluğuyla "dünyanın en uzun kumdan kalesi", Danimarka'da inşa edildi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Blokhus'ta yapılan kale, Almanya'daki 17,66 metrelik rekoru kırmış oldu.
Hollandalı tasarımcı Wilfred Stijger, koronavirüs salgınının kumdan kaleye ilham verdiğini söyledi. Kalenin çeşitli yerlerine salgına dair desen ve figürler yapıldı.
Kalenin inşasında 4,8 ton civarında kum kullanıldı.
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