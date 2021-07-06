Ülkenin kuzeybatısındaki Blokhus'ta yapılan kale, Almanya'daki 17,66 metrelik rekoru kırmış oldu.



Hollandalı tasarımcı Wilfred Stijger, koronavirüs salgınının kumdan kaleye ilham verdiğini söyledi. Kalenin çeşitli yerlerine salgına dair desen ve figürler yapıldı.

Kalenin inşasında 4,8 ton civarında kum kullanıldı.