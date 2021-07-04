Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki gerilim, Belarus'tan komşu ülke Litvanya'ya göç akınını başlattı.



Cuma günü sınırda Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerden kaçan 150 düzensiz göçmen daha gözaltına alındı.



Belarus'tan Litvanya'ya geçmeye çalışırken sınırda yakalanan göçmenlerin sayısı bu yıl 820'yi geçti; geçen yıl bu sayı 81'di.



Litvanya, 679 kilometrelik sınır boyunca göçmenlerle ilgili acil kararlar alabilmek için olağanüstü hal ilan etti.

AB'den destek mesajı

Avrupa Birliği, göç akınına karşı "Litvanya'nın yanındayız" mesajı verdi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Litvanya'yı ziyaretinde göçmen akınının siyasi kaynaklı bir durum olduğunu söyleyerek yardım sözü verdi.

AB-Belarus krizi

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki kriz, mayıs ayında patlak verdi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait uçak Belarus semalarındayken, sahte bomba ihbarıyla indirildi.

[Grafik: TRT Haber]

Uçakta bulunan Belarus vatandaşı muhalif gazeteci Roman Protaseviç gözaltına alındı. Avrupa Birliği bunun üzerine Belarus'a yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.