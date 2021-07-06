"Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunabilecek mi?"

Bu sorunun yanıtı için Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ile Suriye'den rejim ve muhalefet temsilcileri bir kez daha aynı masa etrafında buluşacak.

16. Astana görüşmeleri başlıyor. 2 gün sürecek olan Kazakistan’daki görüşmelerde Suriye’deki güncel durum ele alınacak. Görüşmelere dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Ahmet Yılmaz aktardı. pic.twitter.com/gO0Gasy6CP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2021

Görüşmelerde başta Birleşmiş Milletler özel heyeti olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci olarak yer alacak.



Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler de görüşmelerde ana gündem maddeleri olacak.