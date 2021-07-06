Geçen sene eylül ayında yaşanan Avusturya polisinin sığınmacılara yaptığı yasa dışı geri itme olayı mahkemeye yansıdı.

7 sığınmacı, Avusturya topraklarına girerek, sınır polisine sözlü olarak sığınma talebinde bulundu. Ancak polisler, sığınma sürecini işletmek yerine, onları Slovenya polisine teslim etti.

Sığınmacılar dana sonra Hırvatistan'a, ardından da Bosna Hersek'e uzanan geri itmelere maruz kaldı.

"Geri itme kararı polisin yetkisinde değil"

Mahkeme, polislerin sığınmacıları geri göndermelerinin yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Avusturya yasalarına göre, sınırı geçerek, sığınma talebinde bulunan biri geri gönderilmiyor.

Mahkeme, geri itme kararının polisin yetkisinde olmadığına dikkati çekti.

"Bu davranışlar üst makamlar tarafından emrerildi"

Sığınmacılardan birinin çıplak olarak aranmasıyla ilgili olarak da hak ihlalinin gerçekleştiği kaydedildi.

Avusturya Sığınma Koordinasyonu Sözcüsü Lukas Gahleitner-Gertz, sığınmacılara yönelik bu tür tavır ve davranışların üst makamlar tarafından emredildiğini öne sürdü.