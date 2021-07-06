Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzayda "Yetim bulut" keşfedildi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Bilim insanları, her geçen gün evrene dair keşifler yapıyor. ABD'li bir grup araştırmacı, dünyadan 300 milyon yıl uzaklıkta bir bulut keşfetti ve buluta "yetim" ismini verdi.
ABD'deki Alabama Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi, Dünya'dan yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki gökada takım kümesini inceliyordu.
İnceleme sırasında, Samanyolu Galaksisi'nden daha büyük, gizemli bir bulut keşfedildi. Bulut, Güneş’in 10 milyar katı kütleye sahip sıcak gazla dolu.
"Yetim Bulur"
Hiçbir galaksinin olmadığı bir yerde bulunan yalnız bulut, "yetim" olarak isimlendirildi.
Bilim insanlarına göre bu gizemli "yetim bulut", ev sahibi galaksiden ayrıldıktan sonra yüz milyonlarca yıl hayatta kaldı.
Bulutun neden hala dağılmadığı ise merak konusu.
Etiketler: ABD Bilimsel Araştırma
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