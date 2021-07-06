ABD'deki Alabama Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi, Dünya'dan yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki gökada takım kümesini inceliyordu.

İnceleme sırasında, Samanyolu Galaksisi'nden daha büyük, gizemli bir bulut keşfedildi. Bulut, Güneş’in 10 milyar katı kütleye sahip sıcak gazla dolu.

"Yetim Bulur"

Hiçbir galaksinin olmadığı bir yerde bulunan yalnız bulut, "yetim" olarak isimlendirildi.

Bilim insanlarına göre bu gizemli "yetim bulut", ev sahibi galaksiden ayrıldıktan sonra yüz milyonlarca yıl hayatta kaldı.

Bulutun neden hala dağılmadığı ise merak konusu.