Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen 27. Bienal Kongresi'nin kapanış oturumunda, İspanya Kralı 6'ncı Felipe, Kolombiya toplumu adına Devlet Başkanı Ivan Duque'ye Dünya Barış ve Özgürlük ödülünü takdim etti.

Amerikan Barolar Birliği eski başkanı Hilarie Bass, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kolombiya'nın, Latin Amerika ülkeleri içinde demokrasi ve ifade özgürlüğü açısından örnek bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Kolombiya sadece bölgede değil, tüm dünya ulusları arasında demokrasinin başarılı bir örneğidir" dedi.

"Demokrasi her gün inşa edilir"

Devlet Başkanı Duque de konuşmasında, ülkesine verilen ödülden ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Demokrasi; sevgili dostlar, onu hafife alamayız; demokrasi her gün inşa edilir, kusurludur ve çoğu kez her türlü yoruma maruz kalır. Belki de mükemmel olma koşulu, onu sürekli olarak korumaya, neyin ne olduğunu anlamamız için bizi motive etmelidir" açıklamasını yaptı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.