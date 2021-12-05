Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü. Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.

Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.

Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.