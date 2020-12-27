Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 05:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da toprak kayması: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.
Etiketler: Heyelan
Sıradaki Haber
Lübnan'da Suriyeli mültecilerin çadır kampı ateşe verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz