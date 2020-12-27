Ülkenin kuzeybatısında Antioquia yönetim bölgesine bağlı Itagüi kasabasında, sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, çok sayıda ev toprak altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken şu ana kadar uzman köpeklerin de yardımıyla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle çok sayıda ev önlem amaçlı boşaltıldı.