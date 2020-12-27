Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da helikopter kazasında 4 asker öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2’si pilot 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Skardu’da hayatını kaybeden bir askerin cenazesini alan helikopter havalandıktan bir süre sonra Minimarg bölgesinde teknik sebeplerden dolayı düştü.
Helikopterde bulunan 2’si pilot 4 asker yaşamını yitirdi.
Nisan ayında Pencap eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 pilot ölmüştü.
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