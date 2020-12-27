Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Skardu’da hayatını kaybeden bir askerin cenazesini alan helikopter havalandıktan bir süre sonra Minimarg bölgesinde teknik sebeplerden dolayı düştü.

Helikopterde bulunan 2’si pilot 4 asker yaşamını yitirdi.

Nisan ayında Pencap eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 pilot ölmüştü.