Haber Giriş: Kaynak: AA
Kolombiya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 527 oldu
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 527'ye yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 527'ye, vaka sayısı da 4 bin 144 artarak 128 bin 638'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da 1773 artarak toplam 53 bin 634 oldu.
Kolombiya'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.
Etiketler: Kolombiya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 15:00
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