ABD’de Glee dizisiyle tanınan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, California'daki Piru Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Polis yetkilileri, oyuncunun 4 yaşındaki oğlu ile tekne kiraladığını, çocuğun yaklaşık üç saat sonra başka bir kayıkçı tarafından teknede yalnız bulunduğunu açıkladı.

Çocuk müfettişlere kendisinin ve annesinin yüzdüğünü, ancak annesinin tekneye dönmediğini söyledi.

Naya Rivera'yı arama çalışmalarına sabah devam edilecek.