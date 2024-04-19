Kolombiya Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in durumuna ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmasında Orta Doğu'da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için Filistin sorununun "muhakkak" çözülmesi gerektiğine işaret eden Murillo, "Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ve Batı Şeria'da artan şiddetin durdurulması için konseye üye ülkeler defalarca çağrıda bulundu. Gözümüzün önünde insani felaket yaşanıyor ve çatışmalar gittikçe artıyor." dedi.

Murillo, Orta Doğu'da 6 ayı aşkın süredir devam eden şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Filistin sorununun çözülmesi için Filistin'in BM'ye tam üye yapılması gerekiyor. Böyle bir tanınma Filistin halkının yasal ve siyasi haklarını garanti altına alacaktır, Orta Doğu'nun barış ve istikrarına ise katkı sağlayacaktır." dedi.

Orta Doğu'da iki devletli çözüme tam destek verdiklerini kaydeden Murillo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun Filistin sorununun çözümü için yaptığı uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.

Öte yandan Dışişleri Bakan Murillo'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Temsilcisi Ziyad Ebu Amr ile de görüştüğü ve Kolombiya'nın Filistin'e desteğini aktardığı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da 17 Nisan'da yüz yüze görüşen Cumhurbaşkanı Petro ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Filistin'in BM'ye tam üye olmasını desteklediklerini duyurmuştu.