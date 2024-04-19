Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2024 18:50

NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin, kısa süre içinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlama kararı aldığını duyurdu.

NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı
[Fotograf: AFP]

NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları düzeyinde çevrim içi toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, ittifak genelindeki mevcut donanımın haritasını çıkardığını ve Ukrayna'nın kullanımına sunulabilecek sistemler olduğu kanaatine vardığını söyledi.

Stoltenberg, "Bu yüzden yakında Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine ilişkin yeni duyurular bekliyorum." dedi.

"Her NATO müttefiki ne sağlayacağına karar verecek"

Bunlar arasında Patriot sistemlerinin de olduğu bilgisini veren Stoltenberg, daha fazla detayı bu aşamada paylaşmayacağını belirtti.

Stoltenberg, bakanların 155 milimetrelik mühimmat, derin hassas vuruş yetenekleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere diğer birçok acil ihtiyaca da değindiğini dile getirdi:

"Her NATO müttefiki ne sağlayacağına karar verecek. Toplantı sırasında bazı müttefikler, somut taahhütlerde bulundular ve yakın zamanda açıklanmasını beklediğim katkıları kesinleştiriyorlar."

ETİKETLER
NATO Ukrayna
Sıradaki Haber
Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
MEB'de "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı
18:57
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
18:41
Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi
18:40
Bakan Koca'dan "geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları" açıklaması
18:17
Emine Erdoğan: Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri bitkiler alemi
18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ