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Dünya
AA 19.04.2024 18:38

Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi

Belçika, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına çok yıllı finansal destek paketini kabul etti.

Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi
[Fotograf: AFP]

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın 2024, 2025, 2026 yılları için 27,5 milyon euroluk katkı yapacağı, 2024 yılı için ayrılan finansmanın 13,5 milyon eurosunun halihazırda ödendiği belirtildi.

Açıklamada, Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez'in şu ifadelerine yer verildi:

"Şu anda Gazze'de yaşananlar son 25 yılın en kötü insani krizlerinden biri. Ezici çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin kişi öldü, 76 bin kişi yaralandı ve 1,5 milyondan fazla insan yerinden edildi. Özellikle kuzeyde büyük bir kıtlık yaklaşıyor. Tıbbi yardım neredeyse kalmadı. Bu, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun her ilkesine aykırıdır. İnsani nezaketten bahsetmiyorum bile."

"UNRWA'ya finansmanı kesmek, yüz binlerce Filistinli için ölüm cezası anlamına gelir"

Gennez, X hesabından yaptığı açıklamada da "Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık AjansIı (UNRWA), Gazze'de insani yardımı yapısal ve geniş çapta dağıtabilen tek kuruluştur ve öyle olmaya da devam ediyor. UNRWA'ya finansmanı kesmek, yüz binlerce Filistinli için ölüm cezası anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine bazı ülkeler, BM kuruluşuna finansal desteklerini askıya almıştı.

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