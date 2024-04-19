İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesinde ikisi çocuk olmak üzere 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, 15-16 yaşlarında iki çocuk ile 21 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateşle yaralandığına dikkat çekilerek, yaralıların hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da, İsrail askerlerinin yoğun baskın ve saldırılarına maruz kaldığı gergin günler yaşanıyor.

İsrail askerleri, iki gündür baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde de bu sabah bir Filistinliyi öldürmüştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı sakinlerinden Selim Gannam evinin içinde İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuştu.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda çıkan silahlı çatışmada İsrailli 2 askerin hafif şekilde yaralandığını aktarmıştı.

Tulkerim'deki baskın sürüyor

İsrail ordu radyosu, dün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun bu sabah baskın alanını genişlettiğini aktarmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 469 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli de gözaltına alındı.