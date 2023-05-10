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Dünya
AA 10.05.2023 11:55

KKTC'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için KKTC'de kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

(KKTC) 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.

Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan KKTC'de, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.

Katılım yüzde 59,1

KKTC'de 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59,1 oldu.

Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?
Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?

KKTC’de 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

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