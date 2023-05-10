Kuveyt, Yemen ve Arap Parlamentosundan, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'ye düzenlediği "zalimce" saldırı ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki baskınına tepki gösterildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, İsrail'in kardeş Filistin halkına yönelik işlediği suçların devamı niteliğindeki bu saldırılara ve gerginliğin tırmandırılmasına kesin bir şekilde karşı olduğu vurgulanarak, bu eylemlerle uluslararası insan hakları hukukunun açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine, bu ihlallerin durdurulması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve Filistin halkına koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ve sivil yerleşim yerleri ile kutsal mabetlere yönelik baskınları şiddetle kınandı.

Filistin halkının ve davasının yanından olunduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına yönelik devam eden sistematik ihlallerin durdurulması çağrısı yapıldı.

Arap Parlamentosundan Gazze saldırılarına kınama

Arap Parlamentosundan yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'de, İslami Cihad Hareketi mensuplarının yanı sıra aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişiyi öldürdüğü "zalimce" saldırı kınandı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, İsrail'in, meşru haklarını talep eden savunmasız Filistin halkına yönelik ihlallerine son vermesi için sorumluluk üstlenmesi istendi.

İsrail'in Gazze saldırılarını durdurulması için olumlu ve ciddi adımlar atılması gerektiği ifade edilerek, "İsrail, Filistin halkına yönelik devam eden bu vahşi uygulamalarıyla, tüm dünya önünde, uluslararası meşru kararları reddettiğini ve bölgeyi daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına sürüklediğini vurguluyor." denildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında 15 kişi öldü, 22 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu tarafından salı günü Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.