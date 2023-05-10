İran'da trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 43'ü hastanelerde gerçekleşiyor

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkede yaşanan trafik kazaları ve ölü sayısının fazla olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hadiyanfer, "Trafik kazalarında ölenlerden yüzde 43'ü hastanede hayatını kaybediyor. Bunun nedeni bazı hastanelerde travma merkezinin bulunmamasıdır." dedi.

Söz konusu ölümlerin, bazı hastanelerdeki cihazların, iç kanama veya başa alınan darbeleri teşhis etmede yeterli olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İran'da trafik kazalarındaki can kaybı

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Hadiyanfer, Eylül 2022'de yaptığı bir açıklamada ülkede her yıl 17 binden fazla kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, 300 binden fazla kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Hadiyanfer, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada ise ülkede üretilen otomobillerin kalitesizliğini eleştirmiş, "100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor. Otomobil üreticileri, hava yastığının açılması için sürücülerin doğru açıdan çarpmaları gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.