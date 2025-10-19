Çok Bulutlu 15ºC Ankara
Dünya
AA 19.10.2025 19:51

KKTC'de seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

KKTC'de seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

KKTC’de sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi. Ülkede vatandaşlar, cumhurbaşkanını seçmek için 9’uncu kez sandık başına gitti.

"Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek"

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde götüren Erhürman, değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre tüm ilçelerde önde olduğunu söyleyen Erhürman, "Kardeşliğimiz kazanmıştır" dedi.

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti.

Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti.

Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur" ifadesini kullandı.

KKTC
