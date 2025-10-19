Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 18:20

KKTC'de oy sayımına başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

KKTC'de oy sayımına başlandı

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

ETİKETLER
KKTC Seçim
Sıradaki Haber
Almanya'da bir kadın, saldırdığı kız çocuklarından birinin başörtüsünü zorla çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede ses getirdi
19:08
Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararı aldı
18:39
Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
18:40
Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
17:25
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası
17:09
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ