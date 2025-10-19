Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 16:39

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde bir apartman dairesini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Tubas kentine çok sayıda askerle baskın düzenledi.

Askeri araçlar, kamyonlarla bölgeye giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait onlarca eve baskın düzenleyerek, saha sorgulamaları yaptı.

İsrail askerleri, kentteki bir apartman dairesini de patlayıcılar yerleştirerek kullanılamaz hale getirdi.

Görgü tanıkları, askerlerin apartman dairesini boşalttıktan sonra içerisine patlayıcı yerleştirdiğini ve patlama sesinin tüm kentte duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, dün akşam Tubas’a çok sayıda zırhlı araçla girerek kentin güney girişini toprak bariyerlerle kapatmış, kent merkezinde buldozerlerle kazı çalışmaları yürütmüştü.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde de açıklamasında İsrail askerlerinin kentte çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak saha sorgusuna tabi tuttuğunu bildirdi.

Beni Avde, İsrail güçlerinin, baskın, gözaltı ve kente verdiği tahribat sonrası bölgeden çekildiğini kaydetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası
17:09
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı
17:15
Katil İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik şiddetli saldırı tehdidi
17:01
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
16:50
Almanya'da bir kadın, saldırdığı kız çocuklarından birinin başörtüsünü zorla çıkardı
16:38
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ