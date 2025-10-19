Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Dünya
AA 19.10.2025 14:55

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen 8 kişiyi daha katletti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen 8 kişiyi daha katletti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılara ve enkaz altından çıkarılan Filistinlilerin naaşlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda yaralanan 3 Filistinlinin daha hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan 10 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı aktarıldı.

Gazze'deki sağlık ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı enkaz altında çok sayıda kaybın bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 159'a, yaralıların sayısının 170 bin 203'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
