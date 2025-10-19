Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 14:51

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi mücevherler çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki soygunda tarihi mücevherler çalındı.

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi mücevherler çalındı
[Fotograf: Reuters]

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, müzede açılış sırasında soygun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Soygun esnasında kimsenin yaralanmadığını kaydeden Bakan Dati, müze çalışanları ve polis ekipleri ile olay yerinde olduğunu belirtti.

Louvre Müzesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da müzenin "olağanüstü nedenlerden" dolayı bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Soygun 7 dakika sürdü

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de France Inter radyosunda katıldığı programda, 3 ya da 4 hırsızın müzede kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde mücevherler çaldığını ve soygunun sadece 7 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, müzeden 9 parça tarihi eser niteliğinde mücevher çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlar henüz yakalanmadı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, sorumluluklarından kaçıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Yeni haftada yağış etkili olacak
15:50
İletişim Başkanı Duran’dan Afganistan-Pakistan ateşkesi mesajı
16:07
Toprak Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu
15:33
CHP kongresinde basına saldırı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Günü’nü kutladı
15:44
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail’den 15 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı
İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ