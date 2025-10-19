Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
Dünya
AA 19.10.2025 16:03

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda başından ciddi bir şekilde yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı, ayağından yaralanan bir Filistinlinin ise tedavi edildiği aktarıldı.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaşırken, bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail’den 15 Filistinlinin daha naaşı teslim alındı
