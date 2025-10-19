İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik yaptığı saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Macid Muhammed Davud isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda başından ciddi bir şekilde yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı, ayağından yaralanan bir Filistinlinin ise tedavi edildiği aktarıldı.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaşırken, bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.