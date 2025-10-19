Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.10.2025 19:06

Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararı aldı

Soykırımcı İsrail Gazze'ye halihazırda az sayıda da olsa ulaştırılan insani yardım girişini tamamen engelleme kararı aldı.

Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararı aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
KKTC'de oy sayımına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede ses getirdi
18:39
Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
18:22
KKTC'de oy sayımına başlandı
18:40
Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
17:25
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası
17:09
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
FOTO FOKUS
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ