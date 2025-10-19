SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
19.10.2025 19:06
, 19.10.2025 19:08
SON GÜNCELLEME
19.10.2025 19:08
Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararı aldı
Soykırımcı İsrail Gazze'ye halihazırda az sayıda da olsa ulaştırılan insani yardım girişini tamamen engelleme kararı aldı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Gazze
İsrail
İsrail'in Gazze Soykırımı
KKTC'de oy sayımına başlandı
19:12
Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede ses getirdi
18:39
Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
18:22
KKTC'de oy sayımına başlandı
18:40
Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü
17:25
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası
17:09
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı
İzmir'de sağanak: Sokaklar su altında kaldı
Gök vatanın iki pençesi BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'dan gökyüzünde tam isabet
Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelleme kararı aldı
KKTC'de oy sayımına başlandı
Almanya'da bir kadın, saldırdığı kız çocuklarından birinin başörtüsünü zorla çıkardı
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da bir Filistinlinin evini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi