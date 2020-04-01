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KKTC'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı 77'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vaka sayısı KKTC'de 77'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında artış sürüyor.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, 488 test yapıldığını ve 7 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Buna göre, KKTC'de görülen Kovid-19 vaka sayısı 77'ye yükseldi.
İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, şu ana kadar 2 Alman turist virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs KKTC Kıbrıs covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 20:38
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