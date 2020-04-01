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İtalya'da ölü sayısı 13 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da COVID-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.
Yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen Avrupa'da can kayıpları artıyor.
Dünyada en fazla insanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 727 arttı. Böylece ülke genelinde toplam ölü sayısı 13 bin 155'e yükseldi.
Etiketler: son dakika İtalya koronavirüs covid-19 vaka sayısıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 19:29
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