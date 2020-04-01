Yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen Avrupa'da can kayıpları artıyor.

Dünyada en fazla insanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 727 arttı. Böylece ülke genelinde toplam ölü sayısı 13 bin 155'e yükseldi.