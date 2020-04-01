ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuştu.

Koronavirüsle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaşan Dr. Redfield,

"Şu an teyit edebileceğimiz yeni bilgilerden biri, virüse enfekte olmuş kişilerden önemli oranı aslında belirti göstermeden kalabiliyor. Bu oran yüzde 25'i bulabilir." dedi.