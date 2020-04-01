Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'deki Covid-19 taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyıcılarının yüzde 25'inin belirti göstermediği belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuştu.
Koronavirüsle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaşan Dr. Redfield,
"Şu an teyit edebileceğimiz yeni bilgilerden biri, virüse enfekte olmuş kişilerden önemli oranı aslında belirti göstermeden kalabiliyor. Bu oran yüzde 25'i bulabilir." dedi.
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