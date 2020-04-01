Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 44 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan COVID-19, yaklaşık 900 bin kişiye bulaştı.

Salgının en çok etkili olduğu Avrupa'da virüs bulaşan kişi sayısı 440 bini geçti, ölü sayısı 31 binin üzerine çıktı.

Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.

En çok can kaybı Fransa'da

Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.

Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi.

Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.

Belçika'da ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti.

COVID-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.