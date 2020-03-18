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KKTC'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte Kovid-19 görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.
KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 02:22
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