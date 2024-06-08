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Dünya
AA 08.06.2024 17:40

KKTC'de çıkan yangın söndürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefke-Bağlıköy bölgesinde çıkan yangın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer yetkili kurumların müdahalesiyle söndürüldü.

KKTC'de çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Lefke-Bağlıköy bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangına ivedilikle müdahalede bulunuldu.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor

Açıklamada, bir helikopterle havadan 11 sorti ile su atımı yapıldığı ve tüm personelin üstün gayretiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi.

KKTC'de çıkan yangın söndürüldü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimleri dışında itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanlarının yangın söndürme çalışmalarında rol aldığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

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