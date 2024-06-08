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Dünya
AA 08.06.2024 16:21

Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 246 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 70 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 150 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 801'e, yaralı sayısının 83 bin 680'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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