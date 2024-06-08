Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2024 15:20

ABD, 221 yılda bir gerçekleşen ağustos böceği istilasıyla karşı karşıya

ABD'nin kuzeyi ve doğu yakası, 221 yılda bir gerçekleşen "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya.

ABD, 221 yılda bir gerçekleşen ağustos böceği istilasıyla karşı karşıya
[Fotograf: AA]

Entomologlara (böcek bilimciler) göre 2024, hem kendileri hem de Kuzey Amerika ve ABD'nin doğu yakasında yaşayanlar için önemli bir yıl.

"Yer altında 13 yıl yaşayan 19. grup" ile "yer altında 17 sene yaşayan 13. gruba" ait iki ağustos böceği türü aynı anda yüzeye çıktı. Böylece milyonlarca "periyodik ağustos böceği" bölgeyi istila etti.

En son 1803'te meydana gelen bu doğa olayı, 221 yıl sonra yani 2245'te tekrarlanacak.

Dünya üzerinde 4-6 hafta yaşayabiliyorlar

Bu böcekler, ait oldukları türe göre 13 veya 17 yıl boyunca yer altında ağaç köklerinin öz suyunu emerek yaşıyor.

Toprak ısısının 17 ila 18 dereceyi bulmasıyla ağustos böcekleri, baharda çiftleşmek üzere sürüler halinde yüzeye çıkıyor.

Dünya üzerindeki yaşam süreleri 4 ila 6 hafta olan "periyodik ağustos böcekleri", yumurtalarını ağaçların üzerine bıraktıktan sonra ölüyor.

Yumurtalardan çıkan larvalar toprağa düşüyor ve onlar için yine ait oldukları gruba göre 13 ila 17 yıllık süre boyunca yer altında yaşam başlıyor.

"Periyodik ağustos böcekleri", insanlara her ne kadar zarar vermeseler de bazı kaynaklara göre 90 veya 100 desibele kadar ses çıkarabiliyor. Milyarlarca böceğin bu şekilde ses çıkarması, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'ye yoğun saldırı başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Atasever'in uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
15:35
Uşak'ta sağanak ve dolu: Yollar göle döndü
15:31
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesine başlandı
15:22
Atasever'in uzay uçuşu TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı izlenecek
15:09
Bakan Kacır: Tüm yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var
15:03
Kurban satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirildi
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını koruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye yoğun saldırı başlattı
İsrail Gazze'ye yoğun saldırı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ