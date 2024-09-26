KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, İsrail'in, Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirmesine yönelik çağrısını desteklediğini bildirdi.

Üstel, Gazze'deki İsrail zulmünün bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.

Tüm ülkelerin Gazze konusunda sorumluluk alması ve barış için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Üstel, uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamaları" çağrısında bulundu.

Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya kamuoyuna sesleniyorum, artık bu zulme sessiz kalmayın. Gazze'de akan kanın durması ve barışın tesis edilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm taraflara bir kez daha ateşkes çağrısında bulunuyorum. KKTC olarak her zaman barıştan yana olduk ve olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirmesi çağrısını destekliyoruz ve bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Gazze’deki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaşması sağlanmalıdır."