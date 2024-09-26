Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 21:29

KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamaları" çağrısında bulunarak, tüm ülkeleri Gazze konusunda sorumluluk almaya ve barış için çaba göstermeye davet etti.

KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, İsrail'in, Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirmesine yönelik çağrısını desteklediğini bildirdi.

Üstel, Gazze'deki İsrail zulmünün bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.

Tüm ülkelerin Gazze konusunda sorumluluk alması ve barış için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Üstel, uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmamaları" çağrısında bulundu.

Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya kamuoyuna sesleniyorum, artık bu zulme sessiz kalmayın. Gazze'de akan kanın durması ve barışın tesis edilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Bu vesileyle tüm taraflara bir kez daha ateşkes çağrısında bulunuyorum. KKTC olarak her zaman barıştan yana olduk ve olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirmesi çağrısını destekliyoruz ve bu kararın uygulanmasının takipçisi olacağız. Gazze’deki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaşması sağlanmalıdır."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı KKTC
Sıradaki Haber
Paris'te öğrenciler Gazze'ye destek gösterisi yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:13
Hindistan'da dini ritüel için nehirlere giren 37'si çocuk 46 kişi boğuldu
22:55
Sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'da 207 milyon liralık zarar tespit edildi
22:44
Mars ve Jüpiter arasında yer alan cüce gezegen Ceres'te yaşanabilirlik ihtimali
22:32
Palamut bolluğu yaşanıyor: Fiyatlar 80 liraya düştü
22:32
İsrail, ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak
22:16
Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ