Hamas'tan, İsrail'in Gazze'de sığınmacıların bulunduğu okulu bombalamasına tepki

Hamas, İsrail'in gün içerisinde Gazze Şeridi'nde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tırmandığı, bombardımanların zorla yerlerinden edilmiş insanların ve kaldıkları çadırlar ile barınma merkezlerine yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, bu saldırılar kapsamında son olarak İsrail'in savaş uçaklarıyla Cibaliya Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerle dolu bir okulu hedef aldığı kaydedildi.

Bu saldırıların "Tel Aviv hükümetinin Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü soykırım savaşını tırmandırdığı; kasıtlı şekilde sivilleri hedef aldığı ve siviller aleyhinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiği" anlamına geldiği vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya ve Lübnan'a kadar uzanan savunmasız sivillerin kasıtlı ve tekrar tekrar hedef alınması, insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı İsrail'deki savaş suçlularının yargılanması ve eylemlerinden sorumlu tutulması için gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesini gerektiriyor." ifadesine yer verildi.

Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM), "İsrail'in bu terör eylemleri ile sivillere karşı işlediği uluslararası ve insancıl hukuku açık şekilde ihlal eden faaliyetlerinin durdurulmasını" istedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor

İsrail'in gün içerisinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 23 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 163'ü okul 183 sığınma merkezini hedef aldığı saldırılarda 1133 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.