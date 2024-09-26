Filistinli gazeteciler, Avrupa Parlamentosu'nun "insan hakları ödülüne" aday gösterildi

AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Grup milletvekilleri, Sakharov Ödülü'ne Filistinli gazeteciler Vail ed-Dahduh ve kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza, Şirin Ebu Akile, Yasir Murteca, Ruşdi es-Serrac ve Plestia Alaqad'ı aday gösterdi.

Aday gösterilen isimlerden Hamza ed-Dahduh, Şirin Ebu Akile, Yasir Murteca ve Ruşdi es-Serrac, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti.

Elon Musk da aday gösterildi

Sosyal medya platformu X'i satın almasından bu yana Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile dijital kurallar nedeniyle sorunlar yaşayan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın bu yıl da adaylar arasında yer alması dikkati çekti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) liderlik ettiği "Egemen Ulusların Avrupası" ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in öncülüğündeki "Avrupa'nın Vatanseverleri" isimli siyasi gruplar, Musk'ı "insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanındaki faaliyetleri" nedeniyle aday gösterdi.

Aday gösterilen diğer isimler arasında Venezuela'da temmuzdaki başkanlık seçimlerinde yarışan koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, Filistinli "Güneşin Kadınları" (Women of the Sun) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli barış hareketlerinin kurucuları Yael Admi ve Reem Hajajreh yer aldı.

Sakharov Ödülü

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Aday gösterilen isimler arasından 3 finalist 17 Ekim'de, kazanan ise 24 Ekim'de belirlenecek ve ödülü 18 Aralık'ta Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacak AP Genel Kurul Toplantısında verilecek.

Ödül, geçen yıl 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ve İran'daki "Kadın, Yaşam ve Özgürlük" hareketine verilmişti.