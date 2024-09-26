Gönüllülerin kurduğu eğitim çadırları, okulların kapandığı Gazze’de çocuklara umut oldu

Bu çabalar, İsrail işgali ve saldırılarının yıkıcı etkilerine maruz kalan çocukların hem eğitim hayatlarını sürdürmelerine hem de travmalarını aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ancak yer ve kaynak yetersizliği nedeniyle birçok çocuk bu eğitim imkanına hala erişemiyor.

Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan Haşimiye Okulu, eğitim çadırlarına ev sahipliği yapan okullardan biri.

Eğitim sürecini kurtarma çabasıyla, Gazze’nin güney kentlerinde de gönüllü girişimler ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından organize edilen girişimler, çocukları kısmen yeniden eğitime döndürmek ve onlara psikolojik destek sağlamak amacıyla çadırlar ve barınma merkezlerinde hayata geçirildi.

İsrail, savaş sırasında 125 okul ve üniversiteyi tamamen, 336’sını ise kısmen yok etti. Son hükümet verilerine göre 11500 öğrenci ve 750 öğretmen ile eğitim çalışanı saldırılarda öldürüldü.

Bu yıkımın ortasında ve tekrarlanan göçler ve mevcut zor durumla birlikte, Gazze’deki okullar savaşın dehşetinden kaçan mülteciler için barınma merkezlerine dönüştü.

UNRWA, 2 Eylül’de yaptığı açıklamada, Gazze'de okulları mültecilerle dolup taşan ve eğitime elverişsiz sığınaklara dönüştürülen 600 binden fazla çocuğun ağır travma yaşadığını ve eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Filistinli eğitim gönüllüsü Um Bera Cabir, "Bombardıman, yıkım, açlık ve soykırım savaşına rağmen sınıfları oluşturmayı başardık. Bu sınıflarda 400 çocuk eğitim alıyor ve binlerce çocuk daha katılmak istiyor ancak yeterli yerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Cabir, sınıflarda psikolojik, sağlık ve sosyal destek de sağlandığını ifade etti.

Cabir, girişimin, bu sınıflara katılan her öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi temin etmeyi başardığını, ayrıca "kışlık kıyafet" sağlama çabalarının da sürdüğünü belirtti.

Arapça öğretmeni Meryem eş-Şeyh ise 3 öğretmenle birlikte Haşimiye Barınma Merkezi'nde bu girişimi başlattıklarını söyledi.

Şeyh, "Girişim bir neslin zayi olmasını önlemeyi amaçlıyor. Arapça, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimi vermek için 3 ay önce bir eğitim girişimi başlattık." dedi.

Şeyh, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar temel düzeydeki kız ve erkek öğrencileri kabul ettiklerini ifade etti.

Eylül ayı başlarında, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’deki Filistinli çocukların eğitilememesinin "tüm bir neslin kaybolmasına" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail’in cahilleştirme politikası

Öte yandan gönüllü kadın öğretmen İslam Ebu Karn, yapılan eğitim girişiminin İsrail’in Gazze’deki öğrencileri cahilleştirme hedefli işgal siyasetine karşı başlatıldığını söyledi.

Savaşın yaklaşık bir yıldır sürdüğüne ve öğrencilerin eğitimsiz kaldığına dikkati çeken Ebu Karn, “Bizlerin okullar, üniversiteler ve hatta kreşler de dahil olmak üzere öğrencilerin içinde bulunduğu duruma karşı bir tutum sergilememiz gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

En basit imkanlarla eğitim çadırları kurduklarını ve kırtasiye malzemeleri toparladıklarını söyleyen Ebu Karn, tümden bir neslin yok olmasına razı kalamayacaklarının altını çizdi.

Ebu Karn, hayalleri ve hedefleri olan binlerce genç ve çocuk öğrencinin İsrail saldırılarıyla hayattan koparıldıklarını ve ölüme itildiklerini dile getirdi.

Filistinli Suad es-Suveyreyki, çocukları Adil ve Yasemin’i "bilimsel ve zihinsel olarak" kurtarmak amacıyla bu eğitim girişimine getirdiğini söyledi.

Savaşın devam ettiğini ve tam bir yıldır hayatın tüm şartlarından mahrum kalarak büyük sıkıntılar çektiklerini ifade eden Suveyreyki, çocuklarını cahil bırakma siyasetinden kurtarmak istediğini belirtti.

Anne Suveyreyki, çocukların okul önlükleri, kitap, defter, kırtasiye malzemeleri hatta yanlarına aldıkları yemekler olmak üzere bu türden zevkli hatıralardan da savaş nedeniyle mahrum kaldıklarını üzülerek anlattı.

“Neden bütün bunlar başımıza geliyor” diyen Suveyreyki, her şeye rağmen savaşın yakında sona ereceği ümidinde olduğunu aktardı.

Küçük hayaller

Çadırda eğitim gören kız öğrencilerden Cena el-Cereş, “yeniden eğitim alabildiğinden dolayı mutlu olduğunu” söyledi.

“İsrail ordusu, okulları bombalıyor, bizi öğrenmekten men ediyor, buraya gelmek ve öğrenmek istiyoruz” diyen Cereş, gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Sınıftaki eğitime katılan bir başka çocuk Ömer el-Cidbe (9) ise, “İsrail ordusu, savaşta evimi, kitaplarımı, defterlerimi ve oyuncaklarımı bombaladı” diye konuştu.

Cidbe de büyüdüğünde doktor olmak istediğini bunun için buraya öğrenmeye geldiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli öldü, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.