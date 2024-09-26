Az Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 18:39

Pakistan, İsrail'e yaptırım uygulanması için BM'ye çağrıda bulundu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e silah ve ticaret ambargoları da dahil olacak şekilde yaptırım uygulanmasını istedi.

Pakistan, İsrail'e yaptırım uygulanması için BM'ye çağrıda bulundu
[Fotograf: AA]

Pakistan medyasına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Şerif, BM Genel Kurulundaki konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Filistinlilere yönelik "soykırımı" sebebiyle silah ve ticaret ambargoları da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısında bulunan Şerif, "İsrail'i, Gazze'deki soykırım savaşını ve Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmayı körükleyecek girişimlerini durdurmaya zorlamalıyız" ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınayan Şerif, İsrailli liderlerin Filistin ve Lübnan halkına yönelik suçları yüzünden hesap vermeleri gerektiğini belirtti.

Orta Doğu, Avrupa veya başka bölgelerde savaşların artmasının dünya düzenini tehdit ettiğine dikkati çeken Şerif, ayrıca Afganistan ve bölgede terörle mücadele için BMGK'nin etkin faaliyet göstermesi gerektiğini savundu.

ETİKETLER
Pakistan İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'den Ukrayna'ya 7,9 milyar dolarlık yeni yardım paketi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS ve ASEAN’da yer almamız, bölgelerin aritmetiğini değiştirecek
19:16
Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası
19:15
Gönüllülerin kurduğu eğitim çadırları, okulların kapandığı Gazze’de çocuklara umut oldu
19:10
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
18:45
Netanyahu: Lübnan'a saldırılar devam edecek
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ