Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 19:16

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Lagarde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında konuştu.

Jeopolitik değişimler, iklim ve teknolojideki ilerleme gibi büyük yapısal dönüşümlerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar ortaya koyduğunu anlatan Lagarde, bunların henüz mevcut çerçevelere tam olarak yansımadığını ancak finansal istikrarı önemli ölçüde etkilediğini anlattı.

Teknolojinin riskleri ve makro ihtiyai politikaya etkisi

Lagarde, yeni teknolojilerin oluşturduğu riskleri etkili bir şekilde azaltmak için makro ihtiyati politikanın bu teknolojilerin getirdiği yenilikleri benimsemesi ve kullanması gerektiğini söyledi.

"Kripto varlıklarla ilgili çok sorunlar bulunuyor." diyen Lagarde, bu alanın zayıf temeller, şüpheli yönetişim ve etkisiz doğrulama yöntemleri gibi çeşitli ele alınmamış unsuru olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın finansal sisteme etkisi

Lagarde, "Finansal sistem için en dönüştürücü olabilecek şey yapay zekadır" dedi.

Belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış analitik yapay zeka modellerinin dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirmesi ve portföy getirilerini tahmin etme gibi alanlarda finansal kuruluşlara yardımcı olduğunu anımsatan Lagarde, "Üretken yapay zekadaki son atılımlar, bilgisayar gücündeki büyüme ve kapsamlı veri erişimi yapay zekanın her alanda hızla benimsenmesini sağlıyor." diye konuştu.

Lagarde, "Yeni teknolojiler zaman içinde finansal sisteme muazzam faydalar sağlasa da her zaman potansiyel riskler taşıma eğilimindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Kuantum hesaplama

En son yapay zeka modelleri ve kuantum hesaplama gibi yeni gelişen teknolojilerin ekonomiler ile finansal sistemler üzerinde derin bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu anlatan Lagarde, "Finans sektörü, mevcut operasyonları iyileştirmek için yapay zekayı kullanmanın sayısız yolunu bulacaktır. Ancak giderek daha karmaşık teknolojilere güvenmek, finansal sistemimizde yeni kırılganlıklar yaratmaktadır." dedi.

Yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin finansal sisteme sistemik etkilerinin de olabileceğini söyleyen Lagarde, kuantum hesaplamadaki gelişmelerin şifreleme tabanlı finansal sistemi için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine işaret etti.

ETİKETLER
Avrupa Merkez Bankası Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı
21:27
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21:22
Bursa'da 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
21:01
Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi
20:54
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
20:45
Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ