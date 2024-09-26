Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 20:31

Paris'te öğrenciler Gazze'ye destek gösterisi yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenledi.

Paris'te öğrenciler Gazze'ye destek gösterisi yaptı

Filistin destekçisi öğrenciler, kötü hava koşullarına rağmen Paris'te Pantheon Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin, iki İsrail üniversitesiyle olan işbirliğini sonlandırmasını talep etti.

Filistin ve Lübnan bayraklarıyla "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesini istedi.

Omuzlarında Filistin kefiyesi taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "İsrail katil, Sorbonne suç ortağı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes da gösteriye katıldı.

Gösteride konuşan Yasmine isimli öğrenci, Kudüs İbrani Üniversitesinin Filistinli aileleri yerinden ederek genişlediğini söyledi.

Yasmine, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliği yaparak Filistin topraklarının gasbedilmesini "normalleştirdiğini" ifade ederek, bu durumu kınadı.

Öğrenci Manel de Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin işbirliği yaptığı iki İsrail üniversitesini, "Gazze'deki soykırıma ortak olmakla" suçladı.

Manel, İsrail'e Filistin topraklarını iade etmesi çağrısı yaptı.

Matheo isimli öğrenci de İsrail üniversitelerinin, "İsrail'in soykırım politikası için basamak görevi gördüğünü" söyledi.

Matheo, bu üniversitelerin İsrail ordusuna hazırlık eğitimi verdiğini, bu orduyla ekonomik işbirlikleri yaptığını ve çatışma bölgelerinde kullanılan askeri ekipman geliştirdiğini belirtti.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas'tan, İsrail'in Gazze'de sığınmacıların bulunduğu okulu bombalamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den uluslararası topluma "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" çağrısı
21:27
Kars'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
21:22
Bursa'da 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
21:01
Hakkari'de kaçak altın operasyonu: 6 kilogram külçe ele geçirildi
20:54
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi
20:45
Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmeni kurtardı
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
İsrail, Gazze'ye 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ